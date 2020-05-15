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В вертолетах санавиации «Ансат» установят боксы для больных COVID-19

17:52, 15.05.2020
В вертолетах санавиации «Ансат» установят боксы для больных COVID-19
Фото: пресс-служба КВЗ

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» будет устанавливать в вертолеты «Ансат» инфекционные боксы для транспортировки больных с COVID-19.

Сейчас запущен процесс сертификации, получено разрешение на установку закрытых боксов для перевозки больных. Отмечается, что для этих целей не требуется доработка воздушного судна, сообщила пресс-служба холдинга.

Напомним, «Ансат» производится на Казанском вертолетном заводе (КВЗ).

Ранее сообщалось, что «Ансат» оборудуют модулем для перевозки новорожденных. Оборудование позволит оказывать медпомощь прямо в воздухе.

ПромышленностьМашиностроениеОбществоМедицина Татарстан
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