В вертолетах санавиации «Ансат» установят боксы для больных COVID-19

Фото: пресс-служба КВЗ

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» будет устанавливать в вертолеты «Ансат» инфекционные боксы для транспортировки больных с COVID-19.



Сейчас запущен процесс сертификации, получено разрешение на установку закрытых боксов для перевозки больных. Отмечается, что для этих целей не требуется доработка воздушного судна, сообщила пресс-служба холдинга.



Напомним, «Ансат» производится на Казанском вертолетном заводе (КВЗ).



Ранее сообщалось, что «Ансат» оборудуют модулем для перевозки новорожденных. Оборудование позволит оказывать медпомощь прямо в воздухе.