«Ансат» оборудуют модулем для перевозки новорожденных

Фото: пресс-служба КВЗ

Казанский вертолетный завод получил одобрение Росавиации на установку в вертолет «Ансат» медицинского модуля с комплексом для перевозки новорожденных пациентов. Это позволит оказывать медицинскую помощь прямо в воздухе.

Новый модуль разработан при содействии АО «Уральский оптико-механический завод» (входит в холдинг «Швабе») специально для авиатранспортирования малышей. Производитель медмодулей, Казанский агрегатный завод, разработал специальную платформу для кювеза, которая устанавливается вместо носилок.

«Необходимость установки в «Ансат» комплекса для перевозки новорожденных назрела давно — это одна из самых востребованных опций для медиков. В кооперации холдингов «Ростеха» и других партнеров вертолет оснащен новым оборудованием, благодаря которому медицинская бригада сможет осуществлять непрерывный мониторинг состояния ребенка, поддерживать жизненно важные функции его организма и проводить интенсивную терапию во время перелета», — отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

Кювез поставляется с комплектом медицинского оборудования, в который входит аппарат искусственной вентиляции легких, блок мониторинга, аспиратор, инфузионный насос.

Напомним, современная программа развития санитарной авиации в России реализуется с 2017 года и сейчас является частью национального проекта «Здравоохранение».