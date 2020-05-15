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В компании-владельце «Мегастроя» сменился гендиректор

17:25, 15.05.2020
В компании-владельце «Мегастроя» сменился гендиректор
Фото: скриншот

В ООО «Агава» сменился генеральный директор. С 13 мая им стал Дмитрий Бреев.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», предыдущий гендиректор Владимир Малыгин остался владельцем компании.

«Агава» занимается развитием торговой сети «Мегастрой» по продаже товаров DIY для строительства, ремонта, декора и сада. Сеть представлена 12 гипермаркетами, четыре из которых находятся в Казани, два — в Набережных Челнах, два — в Ульяновске, по одному — в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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