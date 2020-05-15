В Татарстане приступили к уничтожению базы цифровых пропусков

Фото: Ольга Голыжбина

В центральном офисе «Ак Барс Банка» приступили к удалению базы данных жителей Татарстана, которые предоставили их для регистрации в системе цифровых пропусков. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, 11 мая Министерство цифрового развития официально объявило об отмене сервиса цифровых пропусков, запущенного в начале периода самоизоляции.



За полтора месяца работы сервиса в нем зарегистрировались свыше 1 миллиона 700 тысяч татарстанцев. Выдано более 13 миллионов разрешений на выход из дома. 31 тысячу цифровых пропусков получили 4 тысячи самозанятых.