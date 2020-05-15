В Казани приватизация муниципального имущества за три года принесла более 678 млн рублей

В Казани за три года за счет приватизации муниципальной собственности в бюджет города поступило более 678 млн рублей: в 2017 году поступило 251,6 млн рублей, в 2018 году — 260,6 млн рубле1, в 2019 году — 166,4 млн рублей.

Всего с 2017 по 2019 годы с открытых аукционных торгов было реализовано 35 нежилых помещений общей площадью 6300 кв.м на сумму более 30 млн рублей. В рамках реализации преимущественного права выкупа арендаторами в собственность передано 42 нежилых помещения коммерческого назначения площадью более 6 тыс. кв м на сумму более 277 млн рублей».

Ранее сообщалось, что три объекта в Казани вошли в план приватизации федерального имущества.