Лавров оценил эффективность взаимодействия Татарстана с внешним миром

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Новый век» оценил эффективность взаимодействия Татарстана с внешним миром.

Он отметил, что Татарстан является наиболее активным субъектом РФ в области укрепления международных, внешнеэкономических связей регионов России.

Лавров подчеркнул, что республика сама активно продвигает себя за рубежом, трижды становилась лауреатом первой премии в области создания максимально благоприятных инвестиционных возможностей для иностранных вкладчиков капитала.

Также в разговоре дипломат обратил внимание на «лидерские амбиции у Татарстана».

«Это одна из наиболее активных республик, один из наиболее продвинутых субъектов Федерации, имеющий вкус и умение в том, что касается работы на внешних рынках и создания условий для того, чтобы инвестиции приходили в республику», — сказал Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову звание Героя Труда Российской Федерации.



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