Появились видео новорожденных тигрят из зоопарка в Альметьевске

Фото: кадр видео из соцсети

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов опубликовал в сторис видео тигрицы с тигрятами, которые родились в передвижном зоопарке.

На кадрах новоиспеченная мама трогательно вылизывает своих новорожденных тигрят. Бенгальская тигрица родила троих малышей и заботится о них о всей осторожностью. Однако видно, что она не агрессивна и позволяет людям полюбоваться тигрятами.

Также видео с тигрицей выложил и сам зоопарк. В этом ролике можно увидеть момент кормления малышей.

Ранее «Реальное время сообщало, что в Альметьевске родились трое тигрят. Отметим также, что сам глава района Тимур Нагуманов находится на полной самоизоляции из-за подтвержденного диагноза COVID-19 у его коллеги.