Главное о коронавирусе на 15 мая: больше 2000 заболевших в Татарстане и первое повторное заражение?

Больше 2 000 заболевших в Татарстане

За последние сутки в Татарстане подтвердились 84 новых случая COVID-19. 28 человек госпитализированы, 56 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания). Один случай является завозным, все остальные заболевшие заразились на территории республики.

Больше всего инфицированных выявлено среди людей от 30 до 50 лет — 25 человек. 51 заболевший находится в Казани. В Набережных Челнах выявлено восемь инфицированных. В Апастовском районе — десять, в Высокогорском — пять, в Нижнекамском — четыре. По двое — в Зеленодольском и Лаишевском районах, по одному — в Тукаевском и Заинском.



Таким образом, число заболевших в Татарстане перевалило за 2 тысячи. Общее число инфицированных достигло 2 064 случаев, семь человек умерли. Выздоровели за весь период 843 пациента (+103 за последние сутки).

Татарстан остается на 13-м месте по числу заболевших среди регионов России.



КАМАЗ запустит производство медицинских масок с повышенной защитой.

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) производства Уральского приборостроительного завода сейчас не используются в больницах Татарстана, но находятся в резерве. Росздравнадзор отозвал ИВЛ этого производителя после двух пожаров в реанимации с коронавирусными больными.



Глава Национального родительского комитета (НРК), общественница из Казани Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.

Контроль масочно-перчаточного режима в Казани усиливается: прохожих без масок сажают в автозаки. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Торговые центры в РТ теряют 97% дохода и не могут платить по кредитам.

Из-за коронавируса «Ночь музеев» в Татарстане пройдет онлайн.

Первое повторное заражение и перелеты по новым правилам

За последние сутки в России выявлены 10 598 новых случаев коронавируса. Из больниц выписали 4 696 выздоровевших пациентов.

Таким образом, число зараженных выросло до 262 843, а выздоровевших — до 58 226 человек.

Зафиксированы еще 113 новых смертельных случая. На данный момент от коронавируса умерли 2 418 россиян.



Топ регионов России по числу заболевших:



В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом. В Бурятии излечившаяся от коронавируса женщина заразилась повторно.

Глава Роспотребнадзора отчиталась Владимиру Путину, что рост заболеваемости COVID-19 в России остановлен.

На Курильских островах выявили первый случай заражения коронавирусом.

Стали известны предварительные результаты лечения зараженных плазмой крови переболевших коронавирусом. Эффект проявился у восьми пациентов из 20. Но у пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта от такого лечения не было.



Главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов считает, что «лето мы еще проведем вместе с этой болезнью».

В Минпромторге подтвердили, что магазины вправе отказать в обслуживании посетителям без средств защиты.

Росавиация может возобновить рейсы с новыми правилами. Пассажирам придется носить маски и перчатки, а верхнюю одежду заставят упаковывать в пакет.

В Уфе от коронавируса умер 28-летний врач.

Ограничения могут привести к росту самоубийств

По состоянию на 10.20 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 527 823. Умерли 303 438 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 457 593). На второй строчке — Россия. Тройку замыкает Испания (272 646). На четвертом месте — Великобритания (233 151). На пятой строчке — Италия (223 096).

Число активно болеющих составляет 2 517 979 человек.

Советник Трампа заявил что отсрочка снятия карантина грозит стране ростом случаев суицида, распространением наркомании и депрессии.

Белорусы, украинцы и казахстанцы обратились в российское посольство в США с просьбой помочь с выездом из Америки.

В Чили пациентов с коронавирусом вывозят из города из-за переполненности больниц.

Потери мировой экономики от последствий пандемии коронавируса могут составить от $5,8 трлн до $8,8 трлн.

Ученые в Сингапуре создали экспресс-тест на выявление антител к коронавирусу.

У президента Белоруссии Александра Лукашенко заподозрили коронавирус. По слухам, он почувствовал недомогание и упал без сознания. Напомним, Белоруссия — одна из немногих стран Европы, где вообще не вводили никакого режима ограничений.

Ольга Плешкова