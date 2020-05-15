Минземимущество Татарстана продает Audi S8 за 0,5 млн рублей

Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов, по продаже находившихся в госсобственности пяти автомобилей. Среди них Audi S8, выставленный за 492 тысячи рублей.

Из материалов министерства следует, что машина выпущена в 2007 году. Сведений о предыдущем владельце нет. Зато указаны царапины и сколы, которые есть на кузове.

Также в список попала Hyundai Sonata, 2010 года. Ее стоимость определена на уровне 357 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается две Daewoo Nexia за 24 и 35 тысяч рублей. LADA 4х4 пойдет с молотка за 66 тысяч рублей.

Ранее власти выставили на торги еще пять автомобилей. Самым дешевым стал Fiat Albea за 17 тысяч рублей.