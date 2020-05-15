Минземимущество Татарстана продает Audi S8 за 0,5 млн рублей
Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов, по продаже находившихся в госсобственности пяти автомобилей. Среди них Audi S8, выставленный за 492 тысячи рублей.
Из материалов министерства следует, что машина выпущена в 2007 году. Сведений о предыдущем владельце нет. Зато указаны царапины и сколы, которые есть на кузове.
Также в список попала Hyundai Sonata, 2010 года. Ее стоимость определена на уровне 357 тысяч рублей.
Кроме того, предлагается две Daewoo Nexia за 24 и 35 тысяч рублей. LADA 4х4 пойдет с молотка за 66 тысяч рублей.
Ранее власти выставили на торги еще пять автомобилей. Самым дешевым стал Fiat Albea за 17 тысяч рублей.Авто Татарстан
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