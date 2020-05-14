Минземимущество Татарстана выставило на торги Fiat Albea за 17 тысяч рублей

Минземимущество Татарстана пустит с молотка пять автомобилей различных госучреждений. В том числе продаются Fiat Albea за 17 тысяч рублей и «Газель» за 35 тысяч.

Согласно сообщению на сайте министерства, Hyundai Sonata, выпущенный в 2006 году, выставляется на аукцион за 146 тысяч рублей. Автомобиль принадлежит Академии наук РТ.

«Пирожок» Fiat Doblo республиканского бюро судмедэкспертизы, 2009 года выпуска, оценивают в 237 тысяч.

Fiat Albea альметьевской поликлиники №3, выпущенный в 2009 году, предлагается купить за 17 тысяч рублей.

Оцененный в 35 тысяч микроавтобус «Газель» принадлежит республиканской спортшколе по борьбе и откатал уже 12 лет.

А вот ГБУ «Республиканская имущественная казна» оценило свой Hyundai Solaris 2011 года в 285 тысяч рублей.