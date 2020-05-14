В Зеленодольске полицейские вновь жестко задержали местного жителя без маски — видео

Зеленодольские полицейские вновь отличились задержанием нарушителя «масочного» режима. Не использующего средства защиты местного жителя вытащили из магазина, заковали в наручники и посадили в полицейскую машину.

Эта процедура попала на камеру посетительницы магазина.

«Совсем уже. Просто. Я не знаю», — произносит снимающая на телефон женщина. Отвечая на чей-то вопрос, она рассказывает, что зеленодольца задержали за отсутствие маски.

«Это «Пятерочка», город Зеленодольск», — уточняет автор видео на камеру.

Напомним, что на этой неделе полицейские из Зеленодольска уже попали на видео. Они задержали двоих пассажиров автобуса, ехавших в Васильево без масок. Одного из не желавших выходить мужчин правоохранители вытащили силой, положили лицом на асфальт и надели на него наручники.