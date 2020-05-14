В Татарстане рассказали о правилах работы ателье

В Татарстане рассказали о правилах работы ателье. Подробные требования опубликовала пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

Так, к работе нельзя допускать сотрудников с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Принимать клиентов можно строго по записи. Между клиентами нужно делать 15-минутный перерыв для дезинфекции и проветривания помещения. И сотрудники, и посетители должны быть в масках.

Не меньше трех раз в день нужно проводить дезинфекцию помещения ателье, мест общего пользования и контактных поверхностей. В том числе дверных ручек, поручней, поверхностей столов. В каждом ателье должен быть запас моющих средств и средств индивидуальной защиты на 5 дней.

Обедать в столовой работники должны по заранее утвержденному графику. Сотрудников из групп риска: лиц старше 65 лет, тех, у кого есть хронические заболевания, беременных — нужно перевести на удаленную работу.

Ниже чек-лист для ежедневной проверки ателье: