Минобрнауки Татарстана разъяснило порядок работы автошкол

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Минобрнауки Татарстана разъяснило порядок работы автошкол в период режима самоизоляции.

Так, в ведомстве рекомендуют проводить теоретические занятия с помощью технологий электронного обучения. Однако проводить уроки в очной форме возможно при соблюдении мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Также в Минобрнауки Татарстана обратили внимание на то, что практические занятия в автошколах предусмотрены учебными планами, а значит, могут проводиться. Однако во время этих уроков нужно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и предпринять меры по минимизации количества и времени нахождения кандидатов в водители в авто.

Как заметили в ведомстве, постановление Кабмина РТ не предусматривает ограничений в части обучения водителей транспортных средств, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев предложил открыть автошколы.

