Синоптики предсказали жаркое лето с чередой похолоданий в России

Лето в России будет жарким, но с чередой похолоданий, дождей и сильного ветра, а также с высокой вероятностью пожаров, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По всем прогнозам у нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей», — передает «Интерфакс» слова Вильфанд.

Однако, по словам эксперта, волны будут чередоваться с похолоданием, периодами дождей и сильными ветрами. Кроме того, постоянный подогрев поверхности приведет к иссушению почвы, к высокому классу пожарной опасности.

Также научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что «волны тепла» означают превышение температуры в течение пяти или более дней за одну такую волну.

Помимо этого, Вильфанд предупредил, что в северных российских регионах прогнозируется формирование антициклонов, которые могут приносить холодный воздух и, соответственно, череду похолоданий.

Метеоролог призвал специалистов особенно следить за приходом дождливой погоды в горных регионах, потому что там сильные дожди могут привести к быстрому подъему уровня рек.

Ранее в КФУ рассказали, какая погода ждет казанцев летом. По словам завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, температуры в июне и августе будут близки к норме, а вот июль ожидается жарким.

