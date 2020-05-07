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В КФУ рассказали, какая погода ждет казанцев этим летом

00:23, 07.05.2020
В КФУ рассказали, какая погода ждет казанцев этим летом
Фото: realnoevremya.ru

В Казани среднемесячные температуры в июне и августе будут близки к норме, а июль ожидается жарким и засушливым, рассказал профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Температура в июне будет в пределах нормы и составит 17,5—18 градусов, осадки выпадут на уровне 68 мм. В июле температурный фон, скорее всего, будет выше нормы, ожидается недобор осадков. В норме осадки в июле составляют 67 мм. В августе температуры и осадки будут на уровне климатической нормы. В летние месяцы возможны ливневые дожди», — сообщил он.

Общество Татарстан
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