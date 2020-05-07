В КФУ рассказали, какая погода ждет казанцев этим летом

В Казани среднемесячные температуры в июне и августе будут близки к норме, а июль ожидается жарким и засушливым, рассказал профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Температура в июне будет в пределах нормы и составит 17,5—18 градусов, осадки выпадут на уровне 68 мм. В июле температурный фон, скорее всего, будет выше нормы, ожидается недобор осадков. В норме осадки в июле составляют 67 мм. В августе температуры и осадки будут на уровне климатической нормы. В летние месяцы возможны ливневые дожди», — сообщил он.