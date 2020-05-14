Хафиз Миргалимов заявил, что полицейские, которые его оштрафовали, нарушили «человеческие» законы

Первый секретарь отделения КПРФ по Татарстану Хафиз Миргалимов на пресс-конференции прокомментировал штраф на 10 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции у памятника Ленину.

По его мнению, сотрудники полиции отнеслись к тем, кто пришел возложить цветы, слишком строго. Согласно постановлению властей, они должны были сначала сделать предупреждение, а уж потом штрафовать. Полиция, по словам Миргалимова, нарушила «человеческие законы», ведь отменить юбилей Ленина нельзя.

«Как можно оштрафовать пенсионеров и отобрать у них последние копейки? На 10 тысяч рублей и меня оштрафовали за возложение цветов к памятнику Ленину! Нельзя было этого делать. Можно было бы предупредить. 5 минут дали бы нам, мы возложили бы цветы и ушли», — возмутился депутат.

22 апреля активисты КПРФ пришли возложить цветы к памятнику Ленину в Казани, полиция сорвала акцию.