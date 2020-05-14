Новости общества

17:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хафиз Миргалимов заявил, что полицейские, которые его оштрафовали, нарушили «человеческие» законы

15:28, 14.05.2020 1
Хафиз Миргалимов заявил, что полицейские, которые его оштрафовали, нарушили «человеческие» законы
Фото: realnoevremya.ru

Первый секретарь отделения КПРФ по Татарстану Хафиз Миргалимов на пресс-конференции прокомментировал штраф на 10 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции у памятника Ленину.

По его мнению, сотрудники полиции отнеслись к тем, кто пришел возложить цветы, слишком строго. Согласно постановлению властей, они должны были сначала сделать предупреждение, а уж потом штрафовать. Полиция, по словам Миргалимова, нарушила «человеческие законы», ведь отменить юбилей Ленина нельзя.

«Как можно оштрафовать пенсионеров и отобрать у них последние копейки? На 10 тысяч рублей и меня оштрафовали за возложение цветов к памятнику Ленину! Нельзя было этого делать. Можно было бы предупредить. 5 минут дали бы нам, мы возложили бы цветы и ушли», — возмутился депутат.

22 апреля активисты КПРФ пришли возложить цветы к памятнику Ленину в Казани, полиция сорвала акцию.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:40
    С такой невиданной активностью стали работать правоохранители по поимке так называемых нарушителей, что складывается впечатление что полицейским спустили план по задержаниям (штрафам).
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров