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В Казани активисты КПРФ попытались возложить цветы у памятника Ленину

16:23, 22.04.2020 2
В Казани активисты КПРФ попытались возложить цветы у памятника Ленину
Фото: скриншот

В Казани члены партии КПРФ пытались провести церемонию возложения цветов у памятника Ленину на площади Свободы. Полицейские сорвали акцию, нарушающую режим самоизоляции.

На опубликованном в YouTube видео можно различить главу татарстанского рескома КПРФ Хафиза Миргалимова, пришедшего к памятнику в медицинской маске.

«Было немного народу, не более 10 человек. Однако нас там уже ожидали сотрудники полиции, которые попросили всех немедленно разойтись», — приводит «Интерфакс» слова первого секретаря казанского комитета КПРФ, депутата Казгордумы Алексея Серова.

Он сообщил, что один из участников, не получивший СМС-код для выхода из дома, был задержан полицейскими.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, отмечается 150-летие со дня рождения Владимира Ульянова (Ленина).

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:48
    кощунствуют хамы(.
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  • Анонимно 16:52
    Человек есть - статья найдется!
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