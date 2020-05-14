Самозанятым Нижнекамска вернут порядка 4,5 млн рублей налоговых отчислений

Самозанятым в Нижнекамске вернут порядка 4,5 млн рублей налоговых отчислений, об этом сообщил замруководителя исполкома города по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР Радмир Беляев.

По его словам, деньги вернутся на счета самозанятых в полном объеме. Также они получат налоговый капитал в размере МРОТ (12 130 рублей) для налоговых платежей в этом году.

В Нижнекамском районе зарегистрировано в качестве самозанятых 4,1 тыс. человек. Сейчас 1,5 тыс. из них заплатили налоги.

Также Беляев рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Так, индивидуальным предпринимателям из списка пострадавших отраслей и социально-активным НКО полностью спишут все налоговые платежи и страховые взносы за второй квартал 2020 года, кроме НДС.

Помимо этого, предприниматели получат налоговый вычет в размере одного МРОТ, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с распространением коронавируса рассказал о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. В частности, самозанятым вернут налоги, уплаченные в 2019 году.

