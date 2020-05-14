В Татарстане появится портал моделей развития событий при разных мерах реагирования

В Татарстане планируют создать портал цифровых проектов «Машина инноваций» Распределенного ситуационного центра республики.

Совещание по вопросу создания портала состоялось сегодня, 13 мая.

Планируется, что в системе появится ряд динамических моделей развития событий при различных мерах реагирования.

В мероприятии приняли участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин и другие.

Также в ходе совещания главному федеральному инспектору по РТ Виктору Демидову предложили презентовать портал представителям Приволжского федерального округа в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба Центра экономических и социальных исследований РТ при кабмине Татарстана.

Ранее сообщалось, что в университете Иннополис разработали систему для повышения урожайности за счет прогнозирования заболеваний растений и точного внесения удобрений.

