В Иннополисе разработали систему для повышения урожайности

Университет Иннополис разработал систему для повышения урожайности за счет прогнозирования заболеваний растений и точного внесения удобрений.

С марта 2019 года системой занимаются специалисты Иннополиса и компании «Инногеотех», созданной ИТ-вузом и РВК. Также в рабочую группу вошли эксперты-фитопатологи, агрохимики из научных институтов Казани, Москвы и Самары, партнеры проекта — ФГБУ «ЦАС «Татарский», ФГБУ «Россельхозцентр» Волгоградской области и Республики Татарстан.

Система рассчитывает стратегию защиты растений и внесения удобрений в зависимости от 15 ключевых факторов, влияющих на прибавку урожая и качественные показатели продукции.

Так, в прошлом году пилотные хозяйства Волгоградской области, Татарстана и Башкортостана испытали программный комплекс. Там зафиксировали повышение урожайности зерна и картофеля до 40%.

В этом году сервисом начали пользоваться агропредприятия Марий Эл, передает пресс-служба Минцифры РТ.