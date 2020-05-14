В Татарстане хакер украл с мобильных коды доступа к системе банк-клиент и увел 1,6 млн

Под Казанью по подозрению в серии дистанционных краж с банковских счетов задержан 45-летний безработный. Потерпевшими признаны 7 клиентов банка, ущерб оценен в 1,6 млн рублей, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.



По версии следствия, задержанный использовал спецпрограммы, в том числе собственной разработки, перехватывал мобильный трафик абонентов-клиентов одного из российских банков и получал ключи для дешифровки сообщений. Затем создавал дубликат сим-карты, получал доступ к системе онлайн-банкинга и уводил чужие деньги.

Вычислить подозреваемого удалось сотрудникам отдела «К» МВД Татарстана. После задержания он частично признал вину и был освобожден под подписку о невыезде.

Дело о краже расследуется в отделе внутренних дел по Лаишевскому району Татарстана.