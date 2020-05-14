В Казани кондукторы предупреждают пассажиров, когда автобусы будут проверять полицейские

Фото: Илья Репин

В Казани кондукторы автобусов начали предупреждать пассажиров о надвигающейся проверке правоохранителей. Об этом сообщают читатели «Реального времени».



«Сейчас в автобусе 89 кондуктор предупредил, что на остановке «Парк Победы» будут маски и перчатки у пассажиров проверять. Говорит: «Надевайте маски и перчатки, или оштрафуют», — рассказала читательница.

Проверки связаны с масочно-перчаточным режимом, введенным в Казани с 12 мая. Находящимся в общественных местах гражданам необходимо при себе иметь маски и перчатки.

Ранее «Реальное время» сообщало, что экипажи казанских «краснобусов» за редким исключением не смотрят за наличием средств защиты у пассажиров.

