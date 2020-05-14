Рынок недвижимости в Казани после резкого падения вернулся на докризисный уровень

Фото: Максим Платонов

По заявлению экспертов сервиса Avito, рынок недвижимости в России после резкого падения вернулся на докризисный уровень: спрос вырос едва ли не вдвое.

Эксперты отмечают, что спрос на платформе «Авито.Недвижимость» в России вырос едва ли не вдвое (на 46,7%) по сравнению с самыми низкими показателями начала апреля. Они связывают это с тем, что недвижимость во все времена, включая нынешнюю неопределенность, остается привлекательной для инвестиций.



Возросший спрос повлиял на цены. Так, согласно исследованию «Авито.Недвижимость», в минувшем апреле цена квадратного метра в новостройках Казани поднялась на 9,7% (для сравнения брался тот же период прошлого года). На 2,6% выросла цена и на «вторичку». Ее рынок, утверждают авторы исследования, тоже вернулся на докризисный уровень: отмечен рост спроса на 15% по сравнению с самыми низкими показателями начала апреля.



Одним словом, вслед за кратковременным спадом спроса рынок стал развиваться по U-образному сценарию. «Авито.Недвижимость» также проанализировал спрос по разным категориям жилья для покупки и долгосрочной аренды. В результате выяснилось, что интерес пользователей к коммерческой недвижимости вырос на 20,8%, опять же сравнявшись с докризисным концом марта.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте в материале «Реального времени».

