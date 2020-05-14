Потерявшим работу из-за пандемии предложили дать скидку на ОСАГО

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Потерявшим работу из-за пандемии предложили предоставлять скидку на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

По мнению парламентария, в условиях потери работы и снижения доходов есть платежи, которые необходимо производить в определенный срок. Скидка на оплату полиса ОСАГО для автомобилистов станет дополнительной мерой поддержки, передает RT.

Депутат предлагает предоставить скидку 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности.

Ранее в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО.

