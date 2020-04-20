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Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

15:37, 20.04.2020
Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

В начале совещания он заявил, что нужно знать возможные сроки разработки вакцины для того, чтобы заранее зарезервировать, подготовить промышленные мощности, с тем чтобы быстро запустить производство вакцины в нужных объемах.

По словам Путина, вакцина должна быть не только получена, но и доказана ее эффективность и безопасность.

Ранее в России приступили к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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