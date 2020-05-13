В Казани реконструкция набережной озера Кабан близится к завершению — видео

В Казани уже через несколько дней будет сдан участок набережной озера Кабан, возле театра Камала. В августе планируется сдать и участок до улицы Назарбаева, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, курирующая все общественные пространства в республике, рассказала, что и на новом участке будут использоваться каскады, фильтрующие воду озера.

По ее словам, китайская концепция развития набережной озера соблюдается. На втором этапе набережная порадует казанцев пирсом, амфитеатром и гребной школой.