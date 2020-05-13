Эксперт: «Сейчас нет времени на планирование планирования»

Предприниматель из Смоленска Руслан Хитров сегодня в рамках вебинара «Мой бизнес» дал свои философские лайфхаки. У него своя интересная история. Когда Хитров потерял 100% дохода, он придумал новый онлайн-лагерь для подростков и начал продавать франшизы. К проекту присоединились дети со всей страны, а также из Германии, Швейцарии, Франции. Хитров — ведущий мастер-классов и тренингов по целеполаганию и мотивации для подростков и взрослых, основатель и руководитель проекта «Лагерь выходного дня».

— Если вы переводите свой бизнес онлайн, местный центр поддержки предпринимательства может выделить 35 тыс. на рекламу — обратитесь туда, это реально работает, — дал практический совет Руслан Хитров.

Кроме того, он пообещал ответить в соцсетях на вопросы всем, кто к нему обратится за помощью, и рассказал о важных для бизнеса человеческих принципах.

— Ныть — это последнее, что нужно делать. Нельзя быть одному. Необходимо человеческое общение. Ищите людей, которые помогают двигаться не вниз, а вверх. Нужно быть как река, которая все время течет туда, где проложен путь: не жалуется, вписывается в крутые водопады. Нужно принять все происходящее. Когда мне говорят: «Ничего себе, продать 100 франшиз за лето — это невозможно!», у меня щелкает внутри — это новый вызов. Помните героя Рембо, который один на один оказался в лесу, брошенный всеми. Нужно делать так, как будто отступать некуда. Нужно выбираться. Нет времени на планирование планирования. Цель игры — выбраться. Понятно, что ты в любом случае выберешься, не пойдет этот бизнес, пойдет другой, — порекомендовал предприниматель.