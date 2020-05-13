Татарстанский предприниматель рассказал, как, изменив себя, наладил свой бизнес

Со сцены видеомарафона «Мой бизнес» Андрей Финохин сообщил, что уже пережил кризис раньше, поэтому к периоду самоизоляции подошел подготовленным. Финохин — совладелец SMM-бюро №1 в Татарстане «ДругМедиа», топ-100 по РФ. Он автор маркетинговых программ республики (в том числе проекта Минэкономики РТ «Портфель самозанятых»), эксперт Совета предпринимательства при президенте РТ, эксперт по В2В-продажам, маркетингу и цифровизации, совладелец платформы IT-решений Bpium, №1 по скорости компании. Но не всегда его карьера шла в гору. Финохин рассказал о том, как начать жить заново, изменить привычки, окружение, когда у тебя сплошные неудачи. В один прекрасный день на совладельца агентства с оборотом до 2 млн рублей в месяц посыпались неприятности на работе и в быту.

— Толстый, неуклюжий, без семьи, без денег, без талантов — решил, что пора меняться. Сначала надо позаботиться о себе, что-то изменить, стал заниматься с психологом, — вспоминал спикер.

Андрей Финохин изменился: перестал винить себя, обижаться на людей, стал заниматься тем, что ему нравится. Стал ходить в спортзал и в бассейн, соблюдать диету. Записался на курсы по менеджменту, начал читать философскую и бизнес-литературу. Он пересмотрел свою команду на работе и свое окружение, отдалился от друзей, которые звали на вечеринки с алкоголем и кальяном. Обретя гармонию, предприниматель с новой командой вышел в финал конкурса «Цифровой прорыв», вошел в Совет по предпринимательству при президенте РТ.

— Каждый день складывается из мелочей: ты совершаешь простые действия, которые меняют тебя. Важно продумать, что ты будешь говорить друзьям и родственникам, которые будут стебать тебя: «Ты раньше таким не был». Если вы за бизнес, отказывайтесь от лишних расходов, токсичных сотрудников, выясняйте цель, боль, желание каждого человека в команде. Можно работать без офиса. Нужно искать общих клиентов с партнерами, удивлять клиентов, определять новые цели, новые продукты, — перечислил Финохин.