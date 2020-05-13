В Елабуге зафиксирован самый высокий индекс самоизоляции среди городов Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Самый высокий индекс самоизоляции сегодня днем среди татарстанских городов зафиксирован в Елабуге. Этот показатель там равен 2,3.

На втором месте по индексу самоизоляции оказались Зеленодольск и Лениногорск с 2,1 балла.

В других городах Татарстана этот показатель опустился ниже двух баллов. Так, в Бугульме и Нижнекамске индекс равен 1,9 балла, в Чистополе — 1,8, в Альметьевске — 1,6, в Казани — 1,5, в Челнах — 1,4 балла.

Напомним, с 12 мая в Татарстане отменили систему СМС-пропусков для выхода из дома. Однако теперь граждане должны на улице носить маску и перчатки.