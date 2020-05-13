«Динамо-Казань» объявило об уходе Бетании Де ла Крус

«Динамо-Казань» на своем официальном сайте объявило об уходе доигровщицы Бетании Де ла Крус.

Доминиканская волейболистка провела в составе казанской команды один сезон. Вместе с клубом она стала чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. За «Динамо-Казань» Бетания сыграла в 20 матчах и принесла в общекомандную копилку 269 очков.

«Мы благодарны Бетании за помощь в завоевании двух трофеев в сезоне 2019/2020 и от всей души поздравляем ее сегодня с днем рождения! Желаем ей крепкого здоровья и бесконечного счастья, оптимизма и исполнения всех желаний, спортивной удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, ранее «Реальное время» уже писало о возможном расставании «Динамо-Казань» с Де ла Крус. После подписания контракта с Самантой Брисио и продления соглашения с Самантой Фабрис в составе казанцев не осталось свободных мест на легионерскую позицию.