Одна из сильнейших волейболисток мира объявила о переходе в «Динамо-Казань»

Волейболистка итальянского клуба «Скандиччи» Саманта Брисио в своем «Инстаграме» объявила о переходе в казанское «Динамо».

25-летняя мексиканка является одной из сильнейших волейболисток в мире. В 15-летнем возрасте Брисио стала лучшим бомбардиром чемпионата Мексики. Наибольших достижений она достигла в итальянском «Конельяно», где была одним из лидеров команды.

В казанском «Динамо» она присоединится к своей давней подруге Саманте Фабрис, недавно продлившей контракт с клубом.

Отметим, что, исходя из лимита на легионеров в российской Суперлиге, можно предположить расставание казанцев с Бетанией де ла Крус.