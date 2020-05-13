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В Госдуме оценили перенос ЕГЭ

15:15, 13.05.2020
В Госдуме оценили перенос ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил перенос сроков проведения ЕГЭ на более поздний срок.

По его словам, в переносе нет никакой новизны, поскольку это уже давно обсуждалось.

«В зависимости от того, насколько критичным будет перенос, еще придется переносить и прием в вузы, а следовательно, и начало учебного года. Нужно определить эту критическую точку», — передает RT слова Онищенко.

Также чиновник выразил надежду на то, что в будущем получится уложиться в сроки, которые нужны для нормального функционирования учебного процесса.

Напомним, Минпросвещения заявило о переносе сроков ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Как отметили в ведомстве, такое решение приняли в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

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