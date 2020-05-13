Российские вузы сами установят цены на обучение на коммерческих местах

Минобрнауки позволит российским вузам самим установить цены на обучение на коммерческих местах, об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

«Мы предоставим вузам — несмотря на то, что зафиксированная нормативная стоимость бюджета останется на том же уровне, — самим устанавливать стоимость без привязки к нормативной на коммерческие места», — заявил он на заседании Российского союза ректоров.

Фальков уточнил, что у министерства есть такое право и доверие к руководителям вузов «присутствует», передает «РИА Новости» его слова.

Напомним, Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ в этом году. Так, экзамены перенесут с 8 июня на более поздний срок. Учащимся, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, могут выставить оценки в аттестат по итогам учебного года.