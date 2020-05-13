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Российские вузы сами установят цены на обучение на коммерческих местах

14:59, 13.05.2020
Российские вузы сами установят цены на обучение на коммерческих местах
Фото: kpfu.ru

Минобрнауки позволит российским вузам самим установить цены на обучение на коммерческих местах, об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

«Мы предоставим вузам — несмотря на то, что зафиксированная нормативная стоимость бюджета останется на том же уровне, — самим устанавливать стоимость без привязки к нормативной на коммерческие места», — заявил он на заседании Российского союза ректоров.

Фальков уточнил, что у министерства есть такое право и доверие к руководителям вузов «присутствует», передает «РИА Новости» его слова.

Напомним, Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ в этом году. Так, экзамены перенесут с 8 июня на более поздний срок. Учащимся, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, могут выставить оценки в аттестат по итогам учебного года.

ОбществоОбразование
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