Татарстанский бизнесмен призвал «не ждать» в кризис

Генеральный директор Tolstoy Wear Михаил Кузнецов из Татарстана призвал мыслить позитивно и «не ждать» в кризис.

Кузнецов отметил, что даже крупные производители, например, бытовой химии начали выпускать антисептики, швейные предприятия переключились на маски.

По словам предпринимателя, свою фирму, выпускающую корпоративную одежду, Кузнецов давно собирался вывести в маркет-плейс, но откладывал. Кризис, по его выражению, стал пинком к этому шагу. На то, чтобы перестроиться, компания потеряла время, хотя могла бы уже давно выйти на новую форму работы. Первая выручка от пошива масок позволила сокращенно платить аренду и зарплату в полном объеме.

Также Кузнецов рассказал о нюансах работы на «удаленке». Бизнесмен не отслеживает, во сколько пришел на работу специалист и ушел с нее, он просматривает время нахождения на рынке, а также может слушать, как разговаривает сотрудник с клиентами.

Сейчас вместо обычного собеседования компания практикует скайп-собеседование. Стажеров не приглашают в офис, делают обучающие видеокурсы и отправляют им.

Нам, возможно, даже не придется приглашать работника в офис. У нас есть сотрудники не из нашего региона. Были заявки, например, из Казахстана, оставлю пока это для себя на изучение — пока не понимаю, как выстраивать с такими людьми трудовые отношения. Самый главный посыл для предпринимателей — не ждать, это самая большая ошибка. Необходимо поменять мотивацию, оцифровать рабочие процессы, — отметил Кузнецов в ходе марафона «Мой бизнес».

Ранее сообщалось, что на горячую линию бизнес-омбудсмена РТ обращаются предприниматели из других регионов. Чаще всего они обращаются с просьбой разработать блок-схемы, публикуемые командой бизнес-омбудсмена в телеграмм-канале «Деловорот». Также их интересуют видеокомментарии юриста Филиппа Зарубина, управляющего партнера компании «Зарубин и Партнеры».

