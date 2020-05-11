ЕГЭ в этом году планируют провести в очной форме

Фото: Максим Платонов

В Казани ЕГЭ в этом году планируется провести в очной форме. Экзамены пройдут по единому для всей страны расписание порядок проведения экзамено.

Кроме основных требований необходимо будет обеспечивать меры дезинфекции и соблюдения социальной защиты. Что касается девятых классов, экзамен будет проходить только по обязательным предметам — русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору в этом году будет не нужно, сообщили на деловом понедельнике в мэрии.