Эксперт: армия китайских оптовиков продвигает российские бренды

Сегодня во время вебинара-марафона «Мой бизнес» предприниматели и бизнес-эксперты рассказывают о том, как выжить в кризис. Марафон организовали Минэкономразвития России и корпорация «Синергия», и продлится он весь день на двух сценах онлайн-платформы. Илья Романов, генеральный директор ООО «Энергия Экспорта», компании-экспортера №1 по рейтингу АО РЭЦ 2019 года, предложил рассмотреть текущую ситуацию под другим углом и найти для себя новые решения.

«Наша компания держится на четырех китах: знание, информация, опыт и связи. Поскольку наше предприятие молодое относительно других опытных экспортеров, мы воспользовались готовыми решениями для организации системных продаж, которые требуют тщательной подготовки. В кризис, когда мы ограничены в перемещениях, свои шаги необходимо максимально делегировать компетентным партнерам», — отметил Илья Романов.

Ранее на сайте правительства РФ появился раздел со всеми мерами поддержки в период пандемии.