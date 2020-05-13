Страховой Дом ВСК предлагает новую программу страхования от болезней «Индивидуальная защита»

Страховой Дом ВСК разработал новую программу страхования от болезней «Индивидуальная защита», которая включает возможность прохождения комплексной медицинской лабораторной диагностики.

Программой предусмотрены выплаты при длительном лечении, а также госпитализации при любых заболеваниях. Выплата при длительном лечении может быть произведена и неработающим клиентам, например пенсионерам. По полису клиентам также доступны полезные дистанционные сервисы — консультации врачей и психологов в режиме 24/7.

Возможность страхования распространяется на людей до 65 лет и действует на всей территории России.

Действие программы обеспечивает покрытие по рискам, которые не ограничены ситуациями, связанными только с инфекцией COVID-19, что значительно расширяет возможности получения услуг по программе и дает более широкую страховую защиту.

В стоимость полиса включено тестирование на COVID-19. Данная опция в настоящее время доступна жителям Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В дальнейшем воспользоваться тестированием смогут жители и других регионов, список городов ежедневно расширяется.

«В меняющихся обстоятельствах вопросы здоровья и безопасности выходят на первый план и заслуживают приоритетного внимания. Однако в текущей ситуации важно учитывать не только сегодняшние риски, но и «смотреть за горизонт» и думать на перспективу. Мы не предлагаем узконаправленных программ по страхованию от коронавируса, а ориентируемся на долгосрочные потребности клиента, предлагая расширенные решения по страхованию, включающие защиту от целого ряда заболеваний. «Индивидуальная защита» — это комплексный продукт, включающий не только страхование от болезней, но и полезные клиенту дистанционные сервисы», — прокомментировал Александр Абраменко, старший вице-президент, руководитель Центра развития продуктов Страхового Дома ВСК.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»