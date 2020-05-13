Новости происшествий

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани продлен арест замглавы МЧС Татарстана

19:01, 13.05.2020
В Казани продлен арест замглавы МЧС Татарстана
Фото: «Реальное время»

До 16 июля в СИЗО останутся двое обвиняемых по «делу МЧС Татарстана». Сегодня Приволжский райсуд по ходатайству следователей 4-го отдела Следкома по РТ продлил арест обвиняемому в злоупотреблении полномочиями заместителю министра, полковнику внутренней службы в отставке Ильхаму Насибуллину и обвиняемому в мошенничестве гендиректору фирмы «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину, сообщают источники «Реального времени».

Насибуллина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, Зиннатуллина — в хищении 162 млн рублей под покровительством руководства МЧС Татарстана, путем привлечения коммерческой фирмой сил и средств ведомства и навязывания ее услуг малым нефтяным компаниям в обход бесплатных государственных.

С обвинением замглавы МЧС РТ и бизнесмен не согласны, под стражей оба находятся с марта. Третьему фигуранту дела — бывшему директору «ОДС» Ильнуру Гимадиеву в апреле по ходатайству следствия заменили реальный арест домашним.

ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджет Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров