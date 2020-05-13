В Казани продлен арест замглавы МЧС Татарстана

Фото: «Реальное время»

До 16 июля в СИЗО останутся двое обвиняемых по «делу МЧС Татарстана». Сегодня Приволжский райсуд по ходатайству следователей 4-го отдела Следкома по РТ продлил арест обвиняемому в злоупотреблении полномочиями заместителю министра, полковнику внутренней службы в отставке Ильхаму Насибуллину и обвиняемому в мошенничестве гендиректору фирмы «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину, сообщают источники «Реального времени».

Насибуллина обвиняют в злоупотреблении полномочиями, Зиннатуллина — в хищении 162 млн рублей под покровительством руководства МЧС Татарстана, путем привлечения коммерческой фирмой сил и средств ведомства и навязывания ее услуг малым нефтяным компаниям в обход бесплатных государственных.



С обвинением замглавы МЧС РТ и бизнесмен не согласны, под стражей оба находятся с марта. Третьему фигуранту дела — бывшему директору «ОДС» Ильнуру Гимадиеву в апреле по ходатайству следствия заменили реальный арест домашним.