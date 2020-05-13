В Казани покупатель без маски оштрафован на 15 тысяч рублей

Фото: "Реальное время"

Штрафом в 15 тысяч рублей закончился поход в магазин «Пятерочка» для казанца Аяза Валиуллина. Нарушителем масочного режима по статье 20.6.1 КоАП РФ его признал Вахитовский райсуд Казани.



По данным «Реального времени», к другим покупателям без средств индивидуальной защиты дыхания этот суд был куда мягче — наказывал штрафами в 1 тысячу рублей и предупреждениями. К Валиуллину подошли строже, поскольку за время карантина он был пойман уже второй раз — в середине апреля тот же районный суд «приговорил» его к штрафу в 2 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции в отсутствие цифрового пропуска либо справки работодателя.

Как наказывают безмасочных продавцов и покупателей в других районах Казани — в материале «Реального времени».