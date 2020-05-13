Профессор Аверьянов рассказал, сколько больных коронавирусом переходят в тяжелую стадию

Главный пульмонолог ФМБА России, доктор медицинских наук Александр Аверьянов, рассказал, каков реальный процент переходов пациентов с COVID-19 в тяжелую стадию болезни.

По его словам, в тяжелой форме коронавирусная инфекция протекает приблизительно у каждого десятого пациента, попадающего в больницу.

«Это примерно 10 процентов от числа тех, кто имеет клинические симптомы. И среди них 3-4 процента это больные, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких», — дал примерную оценку Аверьянов.

Напомним, также директор НИИ пульмонологии при ФМБА рассказал о новых особенностях коронавируса, заставших врачей врасплох.