В Минкультуры РФ рассказали, когда могут открыться музеи

Министерство культуры РФ будет принимать решение о возобновлении работы музеев, исходя из эпидемиологической ситуации, в контакте с главами регионов и по согласованию с Роспотребнадзором. При благоприятном сценарии планируется, что музеи откроются в середине июля.

Сейчас ведомство подготовило и направило в правительство РФ дорожные карты, в которых прописаны фазы возвращения музеев, театров, библиотек к полноценной жизни.

План разбит на этапы, а начало его реализации зависит от снятия ограничительных мер, передает «РИА Новости» сообщение Минкультуры РФ.

В частности, музеям следует завершить подготовку выставок и экспозиций к открытию, отказаться от всего, что не приоритетно и излишне затратно, провести в несколько этапов тотальную дезинфекцию всех помещений, закупить необходимые средств защиты сотрудников и посетителей, исходя из того, что посетители должны будут приходить в музей в собственных масках.