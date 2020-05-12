АСВ заблокировало досрочное освобождение банкира Даутовой в Казани

Фото: "Реальное время"

Экс-председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова останется в СИЗО Казани как минимум на несколько недель. Решение суда о ее условно-досрочном освобождении не вступило в силу, его обжаловал представитель потерпевшего по уголовному делу АСВ.



По данным пресс-службы Кировского райсуда Казани, жалоба АСВ в суд пока не поступила. Впрочем, уведомление о ее подаче было направлено по электронной почте еще 8 мая, уточнил «Реальному времени» адвокат осужденной Олег Шемаев.

Теперь вопрос о вольной Даутовой будет решать апелляционная инстанция Верховного суда Татарстана.

Напомним, ходатайство адвоката Даутовой о ее освобождении по УДО поступило в Кировский райсуд Казани еще в декабре 2019-го. 30 апреля 2020-го суд постановил — освободить осужденную досрочно. Итоговое заседание с согласия сторон проходило без их участия.

В июне 2019-го банкир была приговорена к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности с общим ущербом 2,9 млрд рублей. Вину в преступлениях она полностью признала.

Приговор вступил в силу в ноябре, но в колонию 62-летнюю осужденную не отправили — оставили отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-2 Казани.