Казанцы жалуются на переполненные пригородные электрички

Фото: Илья Репин

Транспорт — очаг инфекции

Коронавирус и режим самоизоляции не смогли остановить начало дачного сезона, и с наступлением теплой погоды казанцы выдвинулись на выходные за город. Но при этом они столкнулись с переполненными пригородными поездами, а в условиях эпидемии любой близкий контакт с посторонними людьми вызывает опасения. На то, что в редких и переполненных электричках теперь можно забыть о социальном дистанцировании, казанцы пожаловались в социальных сетях.

— Сейчас начинается работа в садах. Наш сад находится в Бирюлях. Но почему не перестраивается расписание электричек? Уже в 7 часов утра они переполнены, и многие пассажиры без масок. Ведь транспорт — это основной очаг инфекции. Особенно переполненный. Ведь пора увеличить поток электричек — пенсионерам и так трудно живется: все дорожает, — пишет пользовательница одной из соцсетей Галия Ишнакова.

Многие связывают сложившуюся ситуацию с небольшим количеством поездов на популярных дачных маршрутах и малым количеством вагонов. Фото Марата Гайфуллина

Многие связывают ситуацию с небольшим количеством поездов на популярных дачных маршрутах и малым количеством вагонов — по словам дачников, в электричках сейчас их насчитывается всего четыре штуки.

Нельзя так просто взять и увеличить состав

Проблему признают и в пригородной пассажирской компании «Содружество» (которая отвечает за пригородные железнодорожные перевозки в Татарстане). Хотя директор Азат Ахметшин в разговоре с «Реальным временем» говорил все же не о «набитых вагонах», а о том, что на некоторых маршрутах «на коротких участках не выдерживается социальное дистанцирование». Но с ходу эту проблему решить не получится.

— Эти поезда уже определены. Трудность увеличения составности заключается в том, что эти составы следуют в Казань из других регионов страны, чтобы здесь проходить техобслуживание. Их составность в других регионах определена именно так — не более четырех вагонов. Например, маршрут Сосновка — Казань, там возникает такая ситуация. Тем не менее в пиковые дни мы отработали ситуацию с балансодержателем состава, и в эти дни поезда на ремонт не идут, получается запустить шестивагонные составы.

Азат Ахметшин отметил, что с ходу эту проблему решить не получится. Фото kazanreporter.ru

Ахметшин добавил, что уже в майские праздники были назначены дополнительные поезда на пригородные маршруты, а после майских — продлили курсирование этих поездов до 1 июня. С 15 числа планируется назначение еще 13 пригородных поездов, что должно полностью решить вопрос с нагрузкой на «дачных» маршрутах. Речь идет, к примеру, о маршрутах Казань — Вятские Поляны, Казань — Сосновка, Казань — Шемордан и других.

Виноваты сами пассажиры

Также Ахметшин объяснил, откуда в соцсетях появляются фотографии якобы переполненных под завязку электричек:

— Появляются в основном фотографии переполненных тамбуров. Есть направления, на которых пассажиры едут на короткие дистанции, порядка нескольких километров. Там люди не проходят в салон, а заходят в тамбур и стоят. Естественно, они там создают эти пробки, и возникает впечатление «перенаселенности» поездов. Хотелось бы обратить внимание жителей, чтобы они такие ситуации не создавали.

Что касается дисциплины пассажиров в вопросе ношения масок и перчаток — за этим будут следить контролеры. Рейды проводит и транспортная полиция. Также ППК «Содружество» прорабатывает вопросы торговли масками и перчатками в билетных кассах и поездах — чтобы пассажир, забывший маски или перчатки, смог купить их сразу на месте.

Но контролеры мало что могут предпринять, если выявят нарушителя режима без средств защиты. Снять с поезда его не могут, взять деньги тоже — могут лишь провести профилактическую беседу, добавил Ахметшин.

За дисциплиной пассажиров в вопросе ношения масок и перчаток будут следить контролеры. Фото Ильи Репина

В полную силу поезда заработают летом

По словам главы ППК «Содружество», с 1 апреля в Татарстане в рамках борьбы с коронавирусом и поддержания режима самоизоляции значительно сократили количество подвижного состава — на 74 поезда, до 34 составов. В дальнейшем ситуацию ежесуточно отслеживали и в течение месяца большую часть поездов восстановили. Уже сейчас поезда курсируют по более чем 50 пригородным маршрутам.

Решить вопрос о восстановлении работы пригородной сети в прежнем объеме планируют в июне — в зависимости от ситуации в поездах и с распространением коронавируса.

Александр Артемьев