Кол-центр по вопросам цифровых пропусков в Татарстане сменит формат работы

Контакт-центр по вопросам цифровых пропусков в Татарстане меняет формат работы в связи с прекращением работы системы.

Теперь операторы горячей линии будут отвечать на вопросы, связанные с оформлением заявок на пособие по безработице.

Также продолжит работать и телефонный робот Лилия. Приняв звонок по номеру 8-800-250-90-33, искусственный интеллект даст ответы на наиболее интересующие вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции и режима самоизоляции.

Как отметили в пресс-службе Минцифры РТ, всего за время работы кол-центра сервиса операторы приняли 217 тысяч звонков от татарстанцев. Средняя длительность консультации составляла около 3 минут.

Напомним, с завтрашнего дня в Татарстане отменяют систему СМС-пропусков.