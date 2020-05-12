На аллее славы КФУ увековечат имена более 100 студентов и сотрудников вузов

На Аллее славы в ректорском садике КФУ в этом году установят дополнительные мемориальные плиты.

Сейчас там начертаны имена 458 участников войны, которые были студентами, преподавателями и сотрудниками Казанского университета. В этом году в архивах нашли еще 103 новых имени.

В основном это студенты, ушедшие на фронт в 1941—1945 годах, а также сотрудники вузов, вошедшие в состав КФУ, рассказал председатель Совета ветеранов КФУ, кандидат исторических наук, член Академии военно-исторических наук Валерий Телишев.

Новые плиты планируется установить после отмены ограничительных мер, связанных с режимом самоизоляции, передает пресс-служба мэрии города.

Напомним, в честь 9 Мая на здании КФУ накануне Дня Победы появилась огромная георгиевская ленточка.

