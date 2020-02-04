Верховный суд РТ утвердил приговор по взятке в 10 млн рублей

Сегодня вступил в силу приговор по делу экс-руководителя территориального управления Росимущества по РТ Альберта Гатина. Верховный суд Татарстана отклонил жалобы защиты и представление прокурора, который требовал наказать Гатина за взятку 10 млн рублей построже.



Изменения в приговоре коснулись лишь пересчета срока под домашним арестом, апелляционная инстанция зачла его день за день. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь Верховного суда РТ Наталья Лосева.

Адвокат осужденного Айрат Уразманов отметил: вопрос о кассационном обжаловании приговора будет решаться после изучения апелляционного определения.

Напомним, Вахитовский райсуд Казани в ноябре 2019-го признал Гатина виновным в получении взятки 10 млн рублей в 2013 году — за подписание актов выполненных работ о выполнении госконтракта на 59,2 млн рублей по сбору, транспортировке и обезвреживанию опасных отходов. Гатина приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Тогда как гособвинитель в прениях просил 7,5 года со штрафом в 600 млн рублей, а защита настаивала на оправдании.