В двух казанских ЖК появятся новые детсады на 560 мест

486 миллионов на 560 мест в детских садах

ГИСУ РТ опубликовало тендер на строительство детских садов на 340 и 220 мест в двух казанских жилых комплексах — «Светлая долина» и «Седьмое небо». Оба они находятся в Советском районе Казани. Эти микрорайоны в последние годы активно застраивались, но в соцсетях и личных беседах их жители сетовали на недостаток инфраструктуры — в частности, детских садов.

Согласно тендерной документации, эти два детских сада строятся в числе прочих в «рамках мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» в детских садах. В них преобладают места в ясельных группах. Оба здания, по техническому заданию, должны быть сданы в эксплуатацию и подключены ко всем коммуникациям к 1 декабря 2020 года.

«Светлая долина»: 340 мест

В ЖК «Светлая долина» появится детский сад на 340 мест. Общая площадь двухэтажного здания составит 5 168 квадратных метров. Планируется, что общая численность работающего персонала садика составит 55 человек.

На первом этаже предполагается разместить 10 групп для малышей до 3 лет — всего 180 ясельных мест. На втором этаже поселятся дошкольники от 3 до 7 лет, для них будут организованы 160 мест. Помещения для персонала предусматривают наличие душевых комнат.

Лимит финансирования на этот объект указан в размере 372,3 миллиона рублей.

«Седьмое небо»: 220 мест

Детский сад в «Седьмом небе» будет только на 220 мест — 120 отводится малышам до 3 лет, 100 — для детей от 3 до 7 лет. Его строительство обойдется городской казне в 114,1 млн рублей.

Садик расположится в квартале, ограниченном улицами Ахтямова, Полушкина, проспектами Победы и Камалеева, в Советском районе Казани. Трехэтажное здание детского сада площадью в 3 738,7 квадратных метра вместит 12 групп. В садике будут работать 57 человек, из них одновременно присутствовать в здании будут 43 сотрудника.

На первом этаже поселятся шесть ясельных групп наполняемостью по 20 человек, на втором — шесть старших групп. В этом детском саду предусматривается устройство одного лифта.

Людмила Губаева