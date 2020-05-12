Сельские жители Татарстана безвозмездно получили рассаду и семена на 10 млн рублей

Рустам Минниханов выделил 10 млн рублей на программу реализации семян овощных культур сельским жителям.

Чтобы поддержать продовольственную безопасность и обеспечить самозанятость сельчан в условиях пандемии, татарстанцы получили 31 тонну лука-севка, 1 тонну семян моркови, 820 кг семян столовой свеклы и 162 тысяч штук рассады капусты.

Планируется, что выращенный сельчанами урожай будет у них приобретен для дальнейшей реализации, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Уточнить, как получить семена, можно по телефонам 8(843)221-77-72, 221-77-73.