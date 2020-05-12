«Одноклассники» выяснили, с какими эмодзи упоминают спортсменов

Фото: Одноклассники

«Одноклассники» по итогам исследования выяснили, какие эмодзи используют при упоминании популярных спортсменов. Для этого социальная сеть проанализировала посты и комментарии пользователей за последний год.

Самыми популярными эмодзи, которые используются при упоминании спортсменов, стали подмигивание, грусть и победный смайл с высунутым языком. Тематические смайлы в топе были замечены у тенниса и баскетбола.



В тройку лидеров по количеству упоминаний с эмодзи вошли теннисистка Мария Шарапова (эмодзи досады, теннисного мяча и полицейской машины), российская пловчиха Юлия Ефимова (эмодзи цветка, грусти и значка «сделано!») и нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба (эмодзи улыбающегося смайла, кубка и молитвенно сложенных рук).