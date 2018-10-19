Казанец сжег иномарку шефа за невыплату зарплаты
Московский райсуд Казани вынес приговор по делу об умышленном уничтожении имущества. Виновным в поджоге автомобиля Renault Megane руководителя одной из компаний признан его бывший подчиненный.
Как рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, мотивом преступления стала личная неприязнь к начальнику на фоне невыплаты зарплаты в полном объеме.
В суде 37-летний казанец признался — 23 июня 2018 года облил бензином автомобиль и поджег.
Иномарка сгорела полностью, ущерб составил 270 тысяч рублей. По решению суда эту сумму взыщут с осужденного. Он приговорен к 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
Ранее в Казани вынесли приговор по делу об убийстве застройщика ЖК «Генеральский», мотивом для нападения на него, по версии следствия, также стал зарплатный долг.ПроисшествияОбщество Татарстан
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